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Под Новосибирском два человека погибли после употребления алкоголя

Фото Под Новосибирском два человека погибли после употребления алкоголя
Фото Под Новосибирском два человека погибли после употребления алкоголя

Фото: СКР НСО

Следователи в Новосибирской области выясняют причины отравления двух мужчин, которые незадолго до смерти употребляли алкоголь.

В посёлке Мошковского района Новосибирской области двое мужчин погибли в результате отравления. Об этом сегодня сообщили в СУ СК по региону. Инцидент произошёл 24 октября днём.

Следователи предварительно установили, что гибель мужчин наступила по причине отравления неизвестным веществом. Также известно, что оба человека употребляли алкоголь, что подтверждается также фотографиями с места происшествия — на них запечатлены пустые бутылки из-под спиртного. Погибшим было 59 и 67 лет — один из них был хозяином дома.

Следователям предстоит выяснить связь между употреблением алкоголя и смертью мужчин.

«Следователи и следователи – криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская и химическая судебная экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, ранее житель Новосибирска покусал охранника в супермаркете из-за бутылки водки.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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