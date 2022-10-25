Под Новосибирском два человека погибли после употребления алкоголя

Фото: СКР НСО
Следователи в Новосибирской области выясняют причины отравления двух мужчин, которые незадолго до смерти употребляли алкоголь.
В посёлке Мошковского района Новосибирской области двое мужчин погибли в результате отравления. Об этом сегодня сообщили в СУ СК по региону. Инцидент произошёл 24 октября днём.
Следователи предварительно установили, что гибель мужчин наступила по причине отравления неизвестным веществом. Также известно, что оба человека употребляли алкоголь, что подтверждается также фотографиями с места происшествия — на них запечатлены пустые бутылки из-под спиртного. Погибшим было 59 и 67 лет — один из них был хозяином дома.
Следователям предстоит выяснить связь между употреблением алкоголя и смертью мужчин.
«Следователи и следователи – криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятым вещественным доказательствам назначены судебно-медицинская и химическая судебная экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Напомним, ранее житель Новосибирска покусал охранника в супермаркете из-за бутылки водки.
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