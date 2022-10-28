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общество

Волчата Мрак и Сумрак отметили новоселье в Леонбласти

Фото Волчата Мрак и Сумрак отметили новоселье в Леонбласти
Фото Волчата Мрак и Сумрак отметили новоселье в Леонбласти

Фото: группа ВК "Ленинградский зоопарк"

Волчата из Ленинградского зоопарка отметили новоселье в просторном вольере.

В Ленинградском зоопарке волчата Мрак и Сумрак переселились в новый вольер, сообщает online47.ru.

В зоопарке юные хищники живут с начала осени. С тех пор они подросли, тогда им выделили просторный уличный вольер. Будущее место жительства волчат предварительно привели в порядок, заменив стекла и грунт, рассказали представители зоопарка.

Фото Волчата Мрак и Сумрак отметили новоселье в Леонбласти 2

На территории вольера имеется теплая избушка, нора на случай жаркой погоды, а также бассейн. Сам водоем не очень глубокий, но в нем звери смогут порезвиться, например, играя с резиновым колесом.

Ранее Сиб.фм писал о том, что у пары саблезубых оленей из Ленинградского зоопарка родился детеныш по прозвищу Эрнест. В семье он оказался третьим "ребенком" — у очаровательного детеныша есть две сестры.

Напомним, семейство альпак из Ленинградского зоопарка пополнилось маленькой Ватрушкой. Такое имя детеныш получил из-за обилия белоснежных пятнышек, которые напомнили сотрудникам зоопарка о булочке с творожной начинкой.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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