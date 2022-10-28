В Новосибирске 7-балльная пробка парализовала движение на площади Калинина 28 октября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирские автомобилисты встали в 7-балльной пробке в районе площади Калинина 28 октября.

Водители жалуются на серьезную пробку на улице Калинина. На подъезде со стороны Красного проспекта движение затрудняет автобус №95, попавший в аварию. На самой площади затор образован из-за работ по возведению стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести». Кроме того, поток машин активнее обычного в конце недели.

Напомним, 27 октября водители также выражали недовольство сильными пробками на площади Калинина, которые возникают в течение всей недели.

Напомним, 3 ноября на площади откроется памятная стела «Новосибирск – Город трудовой доблести», в связи с чем движение транспортных средств ограничат на разных участках ближайших улиц с 17:00 до 20:00.