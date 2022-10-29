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Мэрия Новосибирска не стала раскрывать данные о бомбоубежищах в городе

Фото Мэрия Новосибирска не стала раскрывать данные о бомбоубежищах в городе
Фото Мэрия Новосибирска не стала раскрывать данные о бомбоубежищах в городе

Фото: https://ru.freepik.com/author/asierromero

В Новосибирске мэрия не стала сообщать данные о количестве бомбоубежищ в городе.

Новосибирские власти не разглашают данные о количестве бомбоубежищ в городе, поскольку эти сведения относятся к информации ограниченного доступа.

"Информация о местах расположения и характеристиках защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории города Новосибирска, относится к информации ограниченного доступа", — сообщили изданию "АиФ-Новосибирск" в городском департамента по ЧС.

В ответе также отмечается, что частота и другие параметры проверки защитных сооружения закреплены в федеральном законодательстве.

По словам начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева, в случае угрозы в качестве укрытия можно использовать помещения в жилых домах — подобные предусмотрены в застройке. Перязев уточнил, что важно учитывать тип угрозы.

"Если выброс хлора, он тяжелее кислорода, то в таком подземном укрытии можно погибнуть. То же самое касается, если грозит затопление", сказал он.

Напомним, в Новосибирске выставили на продажу коттедж с бомбоубежищем за 15 млн рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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