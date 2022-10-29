Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Отдельный котёл в аду: в Новосибирске прошёл конкурс костюмов к Хэллоуину

Фото Отдельный котёл в аду: в Новосибирске прошёл конкурс костюмов к Хэллоуину
Фото Отдельный котёл в аду: в Новосибирске прошёл конкурс костюмов к Хэллоуину

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Конкурс на лучший костюм к Хэллоуину прошёл в клубе Уzдечка в Новосибирске. Самым нарядным гостям обещали отдельное место в аду.

Вечеринка, посвящённая празднованию Хэллоуина, прошла в клубе Уzдечка в Новосибирске. 28 октября гости пытались удивить друг друга жуткими костюмами и поражающим воображение гримом. За лучший образ организаторы тусовки обещали бесплатный коктейль и отдельный котёл в аду.

Фото Отдельный котёл в аду: в Новосибирске прошёл конкурс костюмов к Хэллоуину 2

Костюмированный бал в клубе традиционно сопровождали выступления музыкантов — в этот вечер на сцене играл "Центральный Комитет" — а также конкурсы и угощения от шеф повара.

Фото Отдельный котёл в аду: в Новосибирске прошёл конкурс костюмов к Хэллоуину 3

Фотограф Сиб.фм Денис Винокуров запечатлел самые жуткие образы.

Фото Отдельный котёл в аду: в Новосибирске прошёл конкурс костюмов к Хэллоуину 4

Фото Отдельный котёл в аду: в Новосибирске прошёл конкурс костюмов к Хэллоуину 5

В2022 году Хэллоуин отмечается 31 октября. Задолго до этой даты новосибирцы начали скупать тыквы изготовления мистических монстров.

Фото Отдельный котёл в аду: в Новосибирске прошёл конкурс костюмов к Хэллоуину 6

Напомним, в Новосибирске общественник Иван Квасницкий раскритиковал проведение вечерники «Halloween Horror Fest» в лофт-парке «Подземка». По его мнению, празднование Хэллоуина негативно влияет на детей и подростков.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

78958
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
21026
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
18154
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
17175
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
15441
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15225
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция
14274
В Забайкалье подали первый иск из-за частичной мобилизации