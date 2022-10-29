Отдельный котёл в аду: в Новосибирске прошёл конкурс костюмов к Хэллоуину

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Конкурс на лучший костюм к Хэллоуину прошёл в клубе Уzдечка в Новосибирске. Самым нарядным гостям обещали отдельное место в аду.

Вечеринка, посвящённая празднованию Хэллоуина, прошла в клубе Уzдечка в Новосибирске. 28 октября гости пытались удивить друг друга жуткими костюмами и поражающим воображение гримом. За лучший образ организаторы тусовки обещали бесплатный коктейль и отдельный котёл в аду.

Костюмированный бал в клубе традиционно сопровождали выступления музыкантов — в этот вечер на сцене играл "Центральный Комитет" — а также конкурсы и угощения от шеф повара.

Фотограф Сиб.фм Денис Винокуров запечатлел самые жуткие образы.

В2022 году Хэллоуин отмечается 31 октября. Задолго до этой даты новосибирцы начали скупать тыквы изготовления мистических монстров.

Напомним, в Новосибирске общественник Иван Квасницкий раскритиковал проведение вечерники «Halloween Horror Fest» в лофт-парке «Подземка». По его мнению, празднование Хэллоуина негативно влияет на детей и подростков.