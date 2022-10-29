В Новосибирске прошел концерт перед юбилейным матчем "Сибири" 29 октября - видео

Фото из официальной группы ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

В субботу, 29 октября «Сибирь» отметит свой юбилей матчем КХЛ с «Севервсталью». Игра стартует в 17:30 по новосибирскому времени.

В день 60-летия хоккейного клуба состоялся матч ветеранов команды, но основной состав все еще ожидает встреча с «Северсталью», к которой «Сибирь» подходит на серии из трех побед в домашних встречах.

В общем зачете новосибирский клуб после 24 матчей занимает девятое место с 28 баллами. Череповецка команда, с 23 очками после 24 встреч занимает 14-е место.

Перед началом игры уже выступил популярный рэп-исполнитель Элджей.

Как ранее писал Сиб.фм, билеты на юбилейный матч «Сибири» 29 октября были раскуплены задолго до события. Одной из причин такого ажиотажного спроса могло стать выступление Элджея.