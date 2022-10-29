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общество

В Новосибирске голого мужчину с Октябрьского моста передали медикам

Фото В Новосибирске голого мужчину с Октябрьского моста передали медикам
Фото В Новосибирске голого мужчину с Октябрьского моста передали медикам

Фото из паблика "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

В Новосибирске спасатели МАСС поймали и передали медикам мужчину, который разделся догола и пытался остановить машины на Октябрьском мосту.

Новосибирские спасатели оказали помощь неадекватному мужчине, который в голом виде тормозил автомобили на Октябрьском мосту. Его обнаружили возле станции метро "Спортивна" передали бригаде медиков. Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" в "ВК".

По данным спасателей, на пульт дежурного 28 октября поступило сообщение о неадекватном пешеходе, который затрудняет движение по Коммунальном мосту.

Фото В Новосибирске голого мужчину с Октябрьского моста передали медикам 2

Задержанным оказался мужчина 1991 года. Обнаженного сибиряка, который, несмотря на минусовую температуру, бегал по мосту передали полицейским и врачам скорой.

Как ранее писал Сиб.фм, среди комментаторов паблика "АСТ-54" в "ВК" разгорелся спор о причинах появления голого мужчины на дороге. Часть подписчиков предположили, что новосибирец выполняет условия спора. Остальные узнали в нем мужчину, который уже не раз появлялся обнажённым в разных местах Новосибирска.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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