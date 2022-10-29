Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

В НВВКУ введен график свиданий мобилизованных с родными

Фото В НВВКУ введен график свиданий мобилизованных с родными
Фото В НВВКУ введен график свиданий мобилизованных с родными

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм; «Родные берега»

С понедельника, 24 октября, в высшем военном командном училище Новосибирска ввели график встреч мобилизованных с их родственниками и друзьями.

«АиФ-Новосибирск» со ссылкой на «Родные берега» сообщает о введении графика встреч мобилизованных с родственниками и друзьями в НВВКУ.

По информации издания, введенный с понедельника, 24 октября, график ограничивает время свиданий, что могло вызвать в городе слухи о запрете на посещение мобилизованных.

В будние дни близкие могут увидеться с бойцами с 19.00 до 21.00, а по субботам с 15.00 до 21.00. При этом, в воскресенье свидания разрешены в течение всего дня, так как у мобилизованных он является выходным.

Фото В НВВКУ введен график свиданий мобилизованных с родными 2

Отмечается, что на территорию НВВКУ запрещен пронос спиртных напитков, наркотических веществ, а также любых видов гаджетов и оружия, однако на данный момент КПП проверяет посетителей лишь на наличие алкоголя.

Мобилизованные, в свою очередь, сообщают, что регулярно видятся с родными и близкими.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

семьи
армия
военные
Россия
НВВКУ
семья
график
военное училище
свидание
встреча
мобилизация
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26021
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
20302
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
15506
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
15304
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция
14404
В Забайкалье подали первый иск из-за частичной мобилизации
10973
Состоялось награждение победителей XVII Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»
10269
Выступление Путина на Валдае 27 октября 2022: прямая трансляция