В НВВКУ введен график свиданий мобилизованных с родными

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм; «Родные берега»

С понедельника, 24 октября, в высшем военном командном училище Новосибирска ввели график встреч мобилизованных с их родственниками и друзьями.

«АиФ-Новосибирск» со ссылкой на «Родные берега» сообщает о введении графика встреч мобилизованных с родственниками и друзьями в НВВКУ.

По информации издания, введенный с понедельника, 24 октября, график ограничивает время свиданий, что могло вызвать в городе слухи о запрете на посещение мобилизованных.

В будние дни близкие могут увидеться с бойцами с 19.00 до 21.00, а по субботам с 15.00 до 21.00. При этом, в воскресенье свидания разрешены в течение всего дня, так как у мобилизованных он является выходным.

Отмечается, что на территорию НВВКУ запрещен пронос спиртных напитков, наркотических веществ, а также любых видов гаджетов и оружия, однако на данный момент КПП проверяет посетителей лишь на наличие алкоголя.

Мобилизованные, в свою очередь, сообщают, что регулярно видятся с родными и близкими.