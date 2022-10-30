В Новосибирске 31 октября ночью похолодает до -5 градусов

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Сильные ночные заморозки ожидаются в Новосибирске в начале рабочей недели.

В Новосибирске ночью 31 октября ожидаются сильные заморозки. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночь на 31 октября опустится до -5 градусов. Уже утром потеплеет до +3 градусов. Также днём в Новосибирске возможен мокрый снег, а на дорогах местами образуется гололедица. Автомобилистам рекомендуют быть внимательными и строго следовать правилам дорожного движения.

Ранее Сиб.фм писал, что сервисы прогноза погоды предположили, какие температуры ожидают новосибирцев в ноябре. По данным популярных погодных сервисов, последний месяц осени в регионе будет достаточно теплым, но не солнечным. Яндекс.Погода представил прогноз на основе усредненных данных за последние годы.

Первую неделю ноября в сибирской столице сохранятся плюсовые температуры даже по ночам. В период праздничных выходных — с 4 по 6 ноября — средняя температура составит от 0 до +5 градусов.

Напомним, снег в Новосибирске ляжет окончательно во второй половине ноября.