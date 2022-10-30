Въехавшего в палисадник под Новосибирском водителя разыскивает ГИБДД

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

ГИБДД ищет водителя, въехавшего в палисадник в селе Марусино Новосибирской области и сбежавшего с места аварии.

Пресс-служба ГИБДД Новосибирской области сообщила о розыске водителя, въехавшего на автомобиле Рено Логан в палисадник дома в селе Марусино. Водитель во время движения наехал на световую опору и опрокинул ее, а позже скрылся с места происшествия.

На данный момент нет информации о пострадавших. Полиция устанавливает личность водителя автомобиля и уточняет информацию.

Ранее Сиб.фм сообщал о фуре Wildberries, протаранившей сразу несколько припаркованных автомобилей на улице Дуси Ковальчук. Кроме того, появлялась информация о начале суда по делу об уснувшем водителе микроавтобуса, столкнувшемся с грузовиком, из-за чего погибло трое его пассажиров.