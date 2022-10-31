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Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП со скорой в Новосибирске

Фото Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП со скорой в Новосибирске
Фото Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП со скорой в Новосибирске

Фото: ГУ МВД по НСО

Глава Следственного комитета потребовал доложить о ходе расследования дела об аварии с участием кареты скорой помощи в Новосибирске.

Председатель Следственного комитета России взял на контроль расследование дела о ДТП, в котором пострадали сотрудники скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области В.Б. Зарипову представить доклад об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня в Кировском районе города Новосибирска», — прокомментировали в СК.

Ранее Сиб.фм писал, что шесть человек пострадали в результате столкновения универсала и кареты скорой помощи в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. ДТП произошло 30 октября в 4:22 утра. Водитель Toyota Fielder ехал по Советскому шоссе со стороны Краснообска. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и на перекрестке между Советским шоссе и Петухова столкнулся с машиной скорой помощи. Медики ехали со стороны улицы Громова в сторону Бронного переулка на зеленый свет.

Напомним, ранее материалы проверки по делу передали из МВД в СК.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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