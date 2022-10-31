Черный лед появится на дорогах Новосибирска из-за температурных качелей

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

На дорогах Новосибирска появится черный лед из-за перепадов температур.

Синоптики предупреждают новосибирцев о появлении на дорогах черного льда. Опасное погодное явление появится из-за потепления в начале недели. Однако уже под ее конец в Новосибирск и область вернутся холода.

Опасность такого ледяного покрытия заключается в том, что этот лед очень тонкий, и водителям крайне трудно заметить его.

Также в середине недели из-за возможного дождя и снега (четверг – суббота), в городе могут автомобильные возникнуть заторы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в среду, 2 ноября, ожидается около +6 градусов, а в выходные похолодает до 0 градусов. В пятницу начнутся осадки в виде дождей, к воскресенью пойдёт снег.

Сайт WorldWeather сообщает, что ночью в середине недели температура составит +4 градуса.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на территории Центрального и Южного федеральных округов введен режим повышенной готовности для водителей.

Напомним, пробки в 6 баллов образовались в Новосибирске утром 31 октября.