Черный лед появится на дорогах Новосибирска из-за температурных качелей

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм
На дорогах Новосибирска появится черный лед из-за перепадов температур.
Синоптики предупреждают новосибирцев о появлении на дорогах черного льда. Опасное погодное явление появится из-за потепления в начале недели. Однако уже под ее конец в Новосибирск и область вернутся холода.
Опасность такого ледяного покрытия заключается в том, что этот лед очень тонкий, и водителям крайне трудно заметить его.
Также в середине недели из-за возможного дождя и снега (четверг – суббота), в городе могут автомобильные возникнуть заторы.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в среду, 2 ноября, ожидается около +6 градусов, а в выходные похолодает до 0 градусов. В пятницу начнутся осадки в виде дождей, к воскресенью пойдёт снег.
Сайт WorldWeather сообщает, что ночью в середине недели температура составит +4 градуса.
Ранее Сиб.фм писал о том, что на территории Центрального и Южного федеральных округов введен режим повышенной готовности для водителей.
Напомним, пробки в 6 баллов образовались в Новосибирске утром 31 октября.
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