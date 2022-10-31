Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Черный лед появится на дорогах Новосибирска из-за температурных качелей

Фото Черный лед появится на дорогах Новосибирска из-за температурных качелей
Фото Черный лед появится на дорогах Новосибирска из-за температурных качелей

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

На дорогах Новосибирска появится черный лед из-за перепадов температур.

Синоптики предупреждают новосибирцев о появлении на дорогах черного льда. Опасное погодное явление появится из-за потепления в начале недели. Однако уже под ее конец в Новосибирск и область вернутся холода.

Опасность такого ледяного покрытия заключается в том, что этот лед очень тонкий, и водителям крайне трудно заметить его.

Также в середине недели из-за возможного дождя и снега (четверг – суббота), в городе могут автомобильные возникнуть заторы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в среду, 2 ноября, ожидается около +6 градусов, а в выходные похолодает до 0 градусов. В пятницу начнутся осадки в виде дождей, к воскресенью пойдёт снег.

Сайт WorldWeather сообщает, что ночью в середине недели температура составит +4 градуса.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на территории Центрального и Южного федеральных округов введен режим повышенной готовности для водителей.

Напомним, пробки в 6 баллов образовались в Новосибирске утром 31 октября.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Игорь Гетьман
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

64660
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
53760
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
34894
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
33718
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
23112
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18557
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
17336
Бесплатное удобрение под зиму назвали дачники — это средство есть у каждой хозяйки