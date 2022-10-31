Детский омбудсмен Болтенко проконтролирует дело о сбитом под Новосибирском ребенке

Фото: кадр из видео группы «АСТ-54», Telegram-канал Надежды Болтенко

Надежда Болтенко взяла на контроль ход расследования ДТП со сбитым ребенком в Новосибирской области.

В воскресенье, 30 октября, водитель легкового автомобиля в Татарске переехал 6-летнего ребенка и уехал с места ДТП. После этого на него завели 2 административных дела и решается вопрос об уголовной ответственности. За ходом расследования также будет следить Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Надежда Болтенко. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В 16:20 депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сбил 6-летнего мальчика, находясь за рулём автомобиля, не оказал ему необходимую медицинскую помощь и покинул место ДТП. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец сообщила, что его исключат из партии.

Ребенка увезли в Татарскую районную больницу с травмами различной степени. К утру 31 октября врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла случай на контроль. Уже сейчас аппарат ведомства запросил оперативное разбирательство обстоятельств дела, чтобы как можно быстрее выяснить причины ДТП и наказать виновных.

«Будем взаимодействовать с правоохранительными органами и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Татарского района», — сообщает Татьяна Болтенко в своем Telegram-канале.

По словам детского омбудсмена, тот факт, что за рулём был депутат, никак не может повлиять на ход расследования.

«Виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения»

Первоочередным вопросом в этом вопросе остается состояние здоровье ребенка. Чтобы оказать ему необходимую помощь и дальнейшую реабилитацию, подключили санавиацию. Мальчика обследует детский травматолог из города Куйбышева, после чего его направят в Областную клиническую больницу.