Главврач станции скорой помощи Новосибирска рассказал о состоянии пострадавших в ДТП

Фото очевидца из группы "АСТ-54"

К понедельнику, 31 октября, медики, пострадавшие после ДТП с пьяным водителем, находятся в больнице. О состоянии их здоровья сообщил главврач станции скорой помощи Новосибирска Александр Балабушевич.

В ДТП, которое произошло 30 октября в 4.22 утра в Новосибирске, пострадали шесть человек. Промчавшийся по Советскому шоссе пьяный лихач на Toyota Fielder отправил в больницу троих медиков и водителя кареты скорой помощи.

Как сообщают очевидцы, в то недоброе утро на перекрёстке Советского шоссе и улицы Петухова они насчитали порядка 12 карет скорой помощи, по несколько пожарных расчётов и машин МАСС. Известно, что пострадавших медиков развезли по больницам. Сегодня об их состоянии Сиб.фм сообщил главврач станции скорой помощи Новосибирска Александр Балабушевич.

«Сотрудники станции скорой помощи госпитализированы. Все они получили тяжёлые травмы, находятся в больнице»,

- кратко пояснил Балабушевич.

Пострадали также пьяный водитель Toyota Fielder, который пытался пролететь на красный свет, и его пассажир. Пока проводится проверка СКР, которой заинтересовался даже глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.