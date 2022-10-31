Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

Митя Фомин и Алексей Маклаков поздравили ХК «Сибирь» из Новосибирска с 60-летием

Фото Митя Фомин и Алексей Маклаков поздравили ХК «Сибирь» из Новосибирска с 60-летием
Фото Митя Фомин и Алексей Маклаков поздравили ХК «Сибирь» из Новосибирска с 60-летием

Фото: скриншоты из видео ХК «Сибирь», коллаж Сиб.фм

Актеры театра и кино Алексей Маклаков и Митя Фомин поздравили хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска с 60-летием.

29 октября 2022 года ХК «Сибирь» исполнилось 60 лет. В день юбилея у клуба состоялся матч с «Северсталью», на котором выступил рэпер Элджей. Также «Сибирь» поздравили актеры Алексей Маклаков и Митя Фомин.

«Я желаю хоккейному клубу только уверенных игр, только фантастических решительных побед. Я желаю полного фанатского стадиона, и чтобы все кричали "Вперед, Сибирь"», — пожелал клубу из родного города певец, театральный актер и телеведущий Митя Фомин.

«Я вам желаю только одного: побед. И никогда не сдаваться, потому что мы из Сибири, значит, мы сильнее всех», — поздравил клуб актёр театра и кино, певец, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Маклаков.

Оба артиста родились и провели детство в Новосибирске.

Свой юбилейный матч с «Северсталью» сибиряки сыграли со счетом 5:1. Перед матчем рэпер Элджей исполнил трек «Cadillac», выехав на арену на ледовом комбайне.

Ранее клуб поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подарив сертификат на отечественный автобус, и космонавтка Анна Кикина.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

63815
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
51304
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
33401
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
33322
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
21656
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18399
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
16279
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями