Элджей исполнил «Cadillac» на юбилейном матче ХК «Сибирь»

Фото: ХК "Сибирь"
На концерте перед юбилейным матчем ХК «Сибирь» выступил популярный рэпер Элджей.
В субботу, 29 октября, рэпер Элджей исполнил трек «Cadillac» перед юбилейным матчем «Сибири», выехав на арену на ледовом комбайне. Отметим, что выступление артиста могло стать причиной полной распродажи билетов на юбилейный матч новосибирского клуба и пробок перед ледовым дворцом.
Позже сибиряки уверенно обыграли «Северсталь» со счетом 5:1.
Напомним, сегодня новосибирский хоккейный клуб встречает свое 60-летие. Ветераны команды провели показательную игру до матча КХЛ. Кроме того, хоккеистов поздравили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подаривший клубу сертификат на отечественный автобус и космонавт Анна Кикина, пожелавшая спортсменам завоевать «Кубок Гагарина».
Ранее Сиб.фм публиковал видео концерта в честь юбилея «Сибири».
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