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Элджей исполнил «Cadillac» на юбилейном матче ХК «Сибирь»

Фото Элджей исполнил «Cadillac» на юбилейном матче ХК «Сибирь»
Фото Элджей исполнил «Cadillac» на юбилейном матче ХК «Сибирь»

Фото: ХК "Сибирь"

На концерте перед юбилейным матчем ХК «Сибирь» выступил популярный рэпер Элджей.

В субботу, 29 октября, рэпер Элджей исполнил трек «Cadillac» перед юбилейным матчем «Сибири», выехав на арену на ледовом комбайне. Отметим, что выступление артиста могло стать причиной полной распродажи билетов на юбилейный матч новосибирского клуба и пробок перед ледовым дворцом.

Позже сибиряки уверенно обыграли «Северсталь» со счетом 5:1.

Напомним, сегодня новосибирский хоккейный клуб встречает свое 60-летие. Ветераны команды провели показательную игру до матча КХЛ. Кроме того, хоккеистов поздравили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подаривший клубу сертификат на отечественный автобус и космонавт Анна Кикина, пожелавшая спортсменам завоевать «Кубок Гагарина».

Ранее Сиб.фм публиковал видео концерта в честь юбилея «Сибири».

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

хоккей
юбилеи
ХК «Сибирь»
концерт
юбилей
рэп
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