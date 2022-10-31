Мобилизованным в Новосибирске выделили 19,5 млн на компенсацию расходов

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске выделили 19,5 млн рублей на материальную помощь семьям мобилизованных.

По информации мэрии города, сумма в 19,5 млн рублей, выделенная на компенсацию расходов семей мобилизованных, может, при необходимости, быть увеличена.

Матпомощь выделяется на первоочередные нужды семьи — продукты, детские товары, предметы первой необходимости, лекарства, лечение, ремонт проводки и печей, твердое топливо и так далее в зависимости от конкретного запроса граждан.

Кроме того, мэрия готова компенсировать мобилизованным или их родственникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации деньги, потраченные на экипировку — от 20 до 100 тысяч рублей. При этом отмечается, что сумма компенсации может превышать 100 тысяч рублей, в зависимости от каждого конкретного случая.

Решение о выделение матпомощи принимает межведомственная городская комиссия по оказанию соцпомощи при департаменте по соцполитике, заседание которой проводится еженедельно. Деньги будут переведены на счет заявителям в течение 10 календарных дней.

Ранее Сиб.фм рассказывал о зарплате мобилизованных. Кроме того, появлялась информация о графике встреч воинов с родными и близкими в НВВКУ.