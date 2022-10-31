Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Перед открытием стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» протестируют ее мультимедийные панели

Фото Перед открытием стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» протестируют ее мультимедийные панели
Фото Перед открытием стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» протестируют ее мультимедийные панели

Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ход работ по установке стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» перед ее открытием.

В своем Telegram-канале мэр Локоть сообщил, что работа по установке стелы вышла на финишную прямую, на монумент установлены мультимедийные панели, а завтра состоится их тестовое включение. На этих LED-экранах будут транслировать архивные кадры, отображающие трудовые успехи новосибирцев в годы ВОВ, послевоенные годы и в настоящее время. Две другие грани выполнены из молочного стекла с подсветкой, на которые нанесут текст указа Президента РФ и герб Новосибирска.

Градоначальник заверил, что все работы будут закончены в срок.

Самая высокая из подобных стел в России, установленных в 2021 и 2022 годах, откроется 3 ноября на площади Калинина, на мероприятия по ее открытию планируется потратить около миллиона рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Локоть Анатолий
проверка
экран
тест
стела
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

64660
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
53760
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
34894
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
33718
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
23112
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18557
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
17336
Бесплатное удобрение под зиму назвали дачники — это средство есть у каждой хозяйки