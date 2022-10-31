Перед открытием стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» протестируют ее мультимедийные панели

Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проверил ход работ по установке стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» перед ее открытием.

В своем Telegram-канале мэр Локоть сообщил, что работа по установке стелы вышла на финишную прямую, на монумент установлены мультимедийные панели, а завтра состоится их тестовое включение. На этих LED-экранах будут транслировать архивные кадры, отображающие трудовые успехи новосибирцев в годы ВОВ, послевоенные годы и в настоящее время. Две другие грани выполнены из молочного стекла с подсветкой, на которые нанесут текст указа Президента РФ и герб Новосибирска.

Градоначальник заверил, что все работы будут закончены в срок.

Самая высокая из подобных стел в России, установленных в 2021 и 2022 годах, откроется 3 ноября на площади Калинина, на мероприятия по ее открытию планируется потратить около миллиона рублей.