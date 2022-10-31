Пострадавшего в аварии со скорой переведут в НИИТО Новосибирска из-за травмы позвоночника

Фото: ГУ МВД по НСО

Одного из работников скорой помощи, в которую врезался автомобиль, продолжат лечить в НИИТО из-за травмы позвоночника.

Ночью в воскресенье, 30 октября, в Кировском районе Новосибирска Toyota Fielder с пьяным водителем протаранил карету скорой помощи. Травмы получили 6 человек. Одного из них переведут в НИИТО из-за сложной травмы позвоночника, сообщает «МК в Новосибирске».

Пьяный водитель Toyota Fielder пытался проехать на красный свет на перекрёстке Советского шоссе и улицы Петухова.

Сильнее всех в аварии пострадали трое сотрудников скорой — водитель, врач и санитар. Их состояние оценивают как среднетяжелое. Пострадавших направили в областную больницу Новосибирска. Один останется в больнице в отделении торакальной хирургии (повреждение органов грудной клетки), другой — в в отделении челюстно-лицевой хирургии. Еще одного пострадавшего готовят к переводу в НИИТО с травмой позвоночника.

Очевидцы сообщали, что пострадавших в аварии развозили по больницам 12 карет скорой помощи.

Следственный комитет России начал проверку. О ее ходе и результатах потребовал доложить председатель ведомства Александр Бастрыкин.