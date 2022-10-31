Прокуратура проверит ДТП в Новосибирской области со сбитым ребенком

Фото: Сергей Щукин / Сиб.фм

Прокуратура Татарского района начала проверку сообщения о сбитом под Новосибирском ребенке.

В воскресенье, 30 октября, в 18:00 по ул. Володарского в Татарске Новосибирской области водитель иномарки сбил ребенка, вышел из машины, пожал плечами и поехал дальше. Позже в тот же день он явился в полицию. Прокуратура Татарского района проверит инцидент, сообщают в ведомстве.

Автомобиль с 67-летним водителем выехал из-за угла здания и переехал ребенка. Водитель осмотрел пострадавшего, но не оказал необходимую медицинскую помощь, после чего уехал с места ДТП.

К утру 31 октября по инциденту заведены два административных дела: 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Также по указанию прокурора зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, чтобы принять решение о мере пресечения для водителя.

Позже выяснилось, что водитель автомобиля — депутат Татарского райсовета от фракции «Единая Россия» Сергей Мамонтов. Его пообещали исключить из партии, а мальчику оказать всю необходимую помощь.

Также известно, что Сергей Мамонтов после ДТП сам явился в полицию. Проведенное освидетельствование установило, что он трезв.