Следователи возбудили уголовное дело против депутата, сбившего мальчика под Новосибирском

Фото: скриншот с камер видеонаблюдения

На депутата, сбившего шестилетнего мальчика в Татарске под Новосибирском, завели уголовное дело.

30 октября депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка, не оказал ему необходимую медицинскую помощь и уехал с места ДТП. Спустя день на него завели уголовное дело. Об этом сообщают в региональном Следственном комитете.

67-летнего Сергея Мамонтова подозревают в совершении преступления, предусмотренного 125 УК РФ (оставление в опасности). Вечером 30 октября он на внедорожнике Toyota RAV4 во дворе многоквартирного дома в Татарске переехал ребенка, вышел из машины, осмотрел мальчика, сел обратно в машину и уехал.

Следователи собирают доказательства, чтобы направить дело в суд.

Мать мальчика сообщила корреспонденту Сиб.фм, что ее сын находится в реанимации. Врачи не дают никаких прогнозов, но подозревают, что у ребенка может быть перелом седалищной кости таза и рана головы. Также ход дела и состояние ребенка проконтролирует детский омбудсмен области Надежда Болтенко.