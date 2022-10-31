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Следователи возбудили уголовное дело против депутата, сбившего мальчика под Новосибирском

Фото Следователи возбудили уголовное дело против депутата, сбившего мальчика под Новосибирском
Фото Следователи возбудили уголовное дело против депутата, сбившего мальчика под Новосибирском

Фото: скриншот с камер видеонаблюдения

На депутата, сбившего шестилетнего мальчика в Татарске под Новосибирском, завели уголовное дело.

30 октября депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов сбил шестилетнего ребенка, не оказал ему необходимую медицинскую помощь и уехал с места ДТП. Спустя день на него завели уголовное дело. Об этом сообщают в региональном Следственном комитете.

67-летнего Сергея Мамонтова подозревают в совершении преступления, предусмотренного 125 УК РФ (оставление в опасности). Вечером 30 октября он на внедорожнике Toyota RAV4 во дворе многоквартирного дома в Татарске переехал ребенка, вышел из машины, осмотрел мальчика, сел обратно в машину и уехал.

Следователи собирают доказательства, чтобы направить дело в суд.

Мать мальчика сообщила корреспонденту Сиб.фм, что ее сын находится в реанимации. Врачи не дают никаких прогнозов, но подозревают, что у ребенка может быть перелом седалищной кости таза и рана головы. Также ход дела и состояние ребенка проконтролирует детский омбудсмен области Надежда Болтенко.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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