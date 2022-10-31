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общество

В Ленинградском зоопарке выбирают имя первенцу ленивцев

Фото В Ленинградском зоопарке выбирают имя первенцу ленивцев
Фото В Ленинградском зоопарке выбирают имя первенцу ленивцев

Фото: группа ВК "Ленинградский зоопарк"

Конкурс на имя первенца в семье ленивцев объявили в Ленинградском зоопарке.

В Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя для первого детеныша в семействе ленивцев, сообщает online47.ru.

Фото В Ленинградском зоопарке выбирают имя первенцу ленивцев 2

Родителей зверька зовут Ирвин и Соня. Родителями они стали еще 10 октября. Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали, что первенцем в семействе ленивых зверьков стала особь мужского пола. Теперь для подросшего детеныша выбирают подходящее имя.

Фото В Ленинградском зоопарке выбирают имя первенцу ленивцев 3

В связи с этим был объявлен конкурс. С 28 октября по 28 ноября в зоопарке будет стоять специальный ящик для голосования. В записке нужно указать имя для ленивца, а также свои контактные данные, поскольку победителю в качестве приза вручат билеты для похода в зоопарк. Имя маленького ленивца станет известно 1 декабря.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирском зоопарке показали 1,5-месячного ленивца.

Напомним, новосибирский фотограф Роман Паулов заинтересовал манула Феллини в итальянском зоопарке La Torbiera.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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