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Военкоматы с 1 ноября вернутся к обычному режиму работы

Фото Военкоматы с 1 ноября вернутся к обычному режиму работы
Фото Военкоматы с 1 ноября вернутся к обычному режиму работы

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В России завершены мероприятия по частичной мобилизации.

Российские военкоматы возвращаются к обычному режиму работы на фоне завершения частичной мобилизации. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. Соответствующее поручение дал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военкоматов, а также выделенные региональными властями здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для использования по прежнему назначению», — сказано в сообщении Минобороны.

Также всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. Военкоматы в дальнейшем будут работать только для приёма добровольцев или приёма на службу по контракту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вечером 31 октября Министерство обороны заявило о завершении мобилизационной кампании в России. С 1 ноября прекращается выдача повесток, добавили в ведомстве.

«Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме, заявили в Минобороны. В дальнейшем военкоматы будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в Новосибирской области 10 мобилизованных обратились в суды с исками.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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