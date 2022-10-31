Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Врач рассказала о серьезных последствиях недолеченной простуды

Фото Врач рассказала о серьезных последствиях недолеченной простуды
Фото Врач рассказала о серьезных последствиях недолеченной простуды

Фото: freepik.com

Иммунолог напомнила, что недолеченная простуда может обернуться гайморитом или бронхитом.

Недолеченная простуда может закончиться бронхитом или гайморитом, говорит врач-иммунолог Светлана Маркова. Об этом сообщает news.ru.

По ее словам, такие нарушения в работе организма особенно нельзя игнорировать курильщикам, пожилым россиянам, людям с диабетом и слабым иммунитетом.

«Когда мы простудились — организм и так ослаблен, а тут еще и наше поведение — игнорирование насморка и кашля. Это серьезные симптомы, не стоит их игнорировать по принципу «само пройдет». Особенно это касается курильщиков, пожилых людей, диабетиков», — подчеркнула Маркова.

Ранее Сиб.фм писал о том, что врачи из России открыли новый метод лечения осложнений у детей после коронавируса.

Напомним, сомнолог порекомендовала использовать светобудильник для наиболее комфортного пробуждения.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Игорь Гетьман
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

64660
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
53760
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
34894
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
33718
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
23112
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18557
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
17336
Бесплатное удобрение под зиму назвали дачники — это средство есть у каждой хозяйки