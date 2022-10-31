Врач рассказала о серьезных последствиях недолеченной простуды

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Иммунолог напомнила, что недолеченная простуда может обернуться гайморитом или бронхитом.

Недолеченная простуда может закончиться бронхитом или гайморитом, говорит врач-иммунолог Светлана Маркова. Об этом сообщает news.ru.

По ее словам, такие нарушения в работе организма особенно нельзя игнорировать курильщикам, пожилым россиянам, людям с диабетом и слабым иммунитетом.

«Когда мы простудились — организм и так ослаблен, а тут еще и наше поведение — игнорирование насморка и кашля. Это серьезные симптомы, не стоит их игнорировать по принципу «само пройдет». Особенно это касается курильщиков, пожилых людей, диабетиков», — подчеркнула Маркова.

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