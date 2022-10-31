За неделю в Новосибирской области потушили 80 пожаров

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Пожарные Новосибирской области потушили 80 пожаров за минувшую неделю.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, за прошедшую неделю пожарными региона было потушено 80 пожаров, при этом погибли два человека, а еще один был госпитализирован.

Огнеборцы спасли мужчину, потерявшего сознание на третьем этаже горящего жилого дома на улице Блюхера, попав в его квартиру с помощью автолестницы. Пострадавший был госпитализирован с отравлением продуктами горения. В той-же квартире пожарные нашли тело погибшей при пожаре женщины.

В МЧС отмечают, что в регионе уже вторую неделю подряд снижается количества пожаров. Рекомендуется чаще проверять состояние электропроводки и правильно эксплуатировать системы отопления.

Не забывайте при виде пожара незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал о признании пожарного-добровольца из Новосибирской области лучшим в России.