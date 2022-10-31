Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

За неделю в Новосибирской области потушили 80 пожаров

Фото За неделю в Новосибирской области потушили 80 пожаров
Фото За неделю в Новосибирской области потушили 80 пожаров

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Пожарные Новосибирской области потушили 80 пожаров за минувшую неделю.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, за прошедшую неделю пожарными региона было потушено 80 пожаров, при этом погибли два человека, а еще один был госпитализирован.

Огнеборцы спасли мужчину, потерявшего сознание на третьем этаже горящего жилого дома на улице Блюхера, попав в его квартиру с помощью автолестницы. Пострадавший был госпитализирован с отравлением продуктами горения. В той-же квартире пожарные нашли тело погибшей при пожаре женщины.

В МЧС отмечают, что в регионе уже вторую неделю подряд снижается количества пожаров. Рекомендуется чаще проверять состояние электропроводки и правильно эксплуатировать системы отопления.

Не забывайте при виде пожара незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.

Ранее Сиб.фм сообщал о признании пожарного-добровольца из Новосибирской области лучшим в России.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
пожар
пожары
МЧС
МЧС, спасатели
пожарная безопасность
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

63815
Одобрена рекордная индексация пенсий с 1 января 2023: важная новость для пенсионеров
51304
В Новосибирске мобилизованные рассказали о провокациях укроботов в соцсетях
33401
Индексация пенсий в ноябре 2022: кого ждёт рекордная прибавка
33322
Мир погрузится во тьму: самое долгое лунное затмение произойдет 8 ноября 2022
21656
Не вздумайте говорить «Да»: мошенники научились выпытывать коды от банковских карт – как они это делают
18399
Нельзя не заметить: вот что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта
16279
Будет на руках носить: мужчины этих знаков Зодиака становятся лучшими мужьями