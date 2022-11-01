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В Новосибирске может подорожать проезд в общественном транспорте

Фото В Новосибирске может подорожать проезд в общественном транспорте
Фото В Новосибирске может подорожать проезд в общественном транспорте

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Власти Новосибирска обсуждают возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

В Новосибирске могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сегодня со ссылкой на несколько источников сообщило издание «АиФ-Новосибирск». Собеседники СМИ не уточнили, на сколько может подорожать проезд.

Издание отмечает, что цены на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях регулирует мэрия Новосибирска. В то же время департамент по тарифам отвечает за стоимость проезда в метро и электричках. Цены на проезд в маршрутных такси перевозчики устанавливают самостоятельно.

Согласно действующему законодательству, тариф разрешено повышать не чаще, чем раз в год. Последний раз стоимость увеличилась в декабре. С 15 декабря 2021 года проезд в автобусе стоит 26 рублей, в трамвае и троллейбусе — 25, в метро — 27 рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что тариф на проезд в подземке может вырасти с 27 до 35 рублей.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в метро увеличивалась в 2016 году, до того тариф удерживали на отметке 20 рублей. По словам Чмыхайло, новое увеличение цен позволит совершенствовать инфраструктуру метрополитена, в частности — продолжить обновление турникетов. На данный момент их заменили лишь на станции «Речной вокзал», а на установку новых турникетов на станции «Площадь Ленина» уже не хватило средств.

Напомним, ранее в новосибирском метро объяснили оплату туалета только наличными.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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