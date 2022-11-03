В Новосибирск в длинные выходные придёт резкое потепление

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм
В длинные выходные в Новосибирске может потеплеть +5 градусов.
В Новосибирске во время длинных ноябрьских выходных ожидается значительное потепление. По данным Западно-Сибирского УГМС, воздух прогреется до +5 градусов.
Как отмечают специалисты, для ноября это непривычно теплая погода. Днем в пятницу, 4 ноября, воздух прогреется до +5 градусов, ночью будут заморозки — от -3 до -5 градусов. Местами в течение дня ожидается небольшой дождь.
В субботу ветер усилится до 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +6 градусов. Шестого ноября синоптики обещают небольшой снег в течение дня. Температура воздуха опустится до +1 градуса.
Уже после длинных ноябрьских выходных в Новосибирске вернётся похолодание.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Новосибирске выпадет снег.
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