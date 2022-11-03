Врач рассказала о симптомах язвы желудка, которые нельзя игнорировать

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Гастроэнтеролог заявила, что при сильной ноющей боли в животе после приема пищи необходимо обратиться к врачу.

Врач–гастроэнтеролог Татьяна Елисеева рассказала, что сильная ноющая боль в животе после еды является одним из основных симптомов язвы желудка. Об этом сообщает news.ru.

Эксперт подчеркнула, что неприятные ощущения, похожие на чувство голода, граждане не всегда испытывают при язве, чаще всего она вообще никак себя не проявляет. Поэтому стоит сдать анализы на предмет анемии или низкого гемоглобина — косвенных признаков язвы.

«Лучше один раз сходить на ФГДС [фиброгастродуоденоскопия], чем играть в русскую рулетку со своим здоровьем. Это не очень приятно, но процедура длится всего несколько минут. Это лучше, чем потом вместо гастроэнтеролога прийти к онкологу. Ноющая боль, похожая на голод, это типичная картина язвенной болезни. Но иногда жалуются на жгучую боль, что говорит о функциональных расстройствах», — отмечает эксперт.

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