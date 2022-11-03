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Жительница Красноярска «поселила» в своем доме 3 тысячи киргизов

Фото Жительница Красноярска «поселила» в своем доме 3 тысячи киргизов
Фото Жительница Красноярска «поселила» в своем доме 3 тысячи киргизов

Фото: freepik.com. Автор - senivpetro

В Красноярске женщина фиктивно зарегистрировала в своем частном доме несколько тысяч иностранцев.

Женщина из Красноярска зарегистрировала в своем частном доме 3 280 человек из Киргизской республики, сообщает prmira.ru.

Со слов полицейских, две 36-летних женщины с апреля 2020 по декабрь 2021 года обманывали миграционную службу. Они предоставляли документы о фиктивной регистрации по месту жительства или о постановке на учет по месту пребывания более 3 тысяч иностранных граждан.

В связи с организацией незаконной миграции, фиктивной регистрацией иностранцев по месту жительства и их фиктивной постановкой на учет по месту пребывания, против женщин возбудили уголовное дело.

Расследование завершено, в скором времени женщин ждет суд.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области неподалёку от станции Сады сотрудники полиции обнаружили стихийное поселение мигрантов.

Напомним, «голодные» мигранты три месяца обворовывали фуры с едой под Новосибирском.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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