Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году

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В 2023 году в России произойдет рекордная индексация пенсий за многие годы. В материале Сиб.фм рассказываем, на какую надбавку могут рассчитывать пожилые граждане в новом году.

Как проиндексируют пенсии?

Размер пенсий неработающих пожилых граждан увеличат на 2,6% выше инфляции. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учётом произведённой индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация... превысит инфляцию на 2,6%», – сказал он.

График повышения пенсий в 2023 году

Изменения для пенсионеров и получателей социальных выплат по линии ПФР будут происходить следующим образом:

С 1 января 2023 года состоится повышение страховых пенсий неработающим пенсионерам. Выплаты увеличат за счет индексации стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной части пенсии. Помимо этого, будет произведена корректировка размеров социальной доплаты к пенсиям за счет установления в регионах новых значений прожиточного минимума для пенсионеров.

С 1 февраля 2023 года произведут индексацию социальных выплат ПФР. Увеличатся ЕДВ для федеральных льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежный эквивалент набора соцуслуг.

С 1 апреля пройдет плановое повышение социального и государственного обеспечения. Кроме того, будут пересчитаны размеры социальных надбавок военным пенсионерам — за иждивенцев, как достигшим возраста 80 лет, как ветеранам боевых действий и по другим основаниям.

С 1 августа 2023 года пересчитают страховые пенсии работающим пенсионерам. Надбавка будет назначена за счет учета пенсионных коэффициентов, заработанных за предшествующий год.

С 1 октября 2023 года повысят пенсии военным пенсионерам, в том числе приравненным к ним категориям — пенсионерам ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС и другим ведомств. Выплаты увеличатся за счет индексации денежного довольствия в соответствии с прогнозной инфляцией.

Индексация пенсий неработающих пенсионеров

Повышение страховой пенсии неработающим пенсионерам произведут с 1 января 2023 года. Осуществлено оно будет за счет корректировки значений основных параметров, с помощью которых происходит начисление страховой пенсии:

С 1 января 2023 года стоимость пенсионного коэффициента увеличится с 118,10 до 123,77 руб.

Величина фиксированной выплаты к пенсии по старости увеличится с 7220,74 до 7567,34 руб.

Оба этих параметра вырастут на 4,8%. Соответственно, и индексация пенсии с 1 января 2023 года тоже составит 4,8% для неработающих пенсионеров.

Индексация пенсий работающих пенсионеров

Страховые пенсии работающих пенсионеров по-прежнему не будут индексировать. Получить все положенные прибавки от ежегодных индексаций, как и прежде, можно будет только после увольнения. Единственное повышение, которое будет произведено работающим пенсионерам в 2023 году, состоится с 1 августа. Прибавку получат граждане, которые официально работали в предыдущем 2022 году и сформировали за счет этого дополнительные пенсионные коэффициенты на своем лицевом счету в ПФР.

Величина прибавки будет соответствовать стоимости накопленных коэффициентов. Причем при этом начислении цена одного балла определяется с учетом действующего моратория на индексацию, то есть в значении, действующем на дату выхода на пенсию конкретного гражданина. Размер прибавки с 1 августа ограничен законодательно. Максимум, на который может рассчитывать работающий пенсионер, это три пенсионных балла в денежном эквиваленте.

Самые высокие пенсии в России

Сумма прибавки зависит от размера выплат, поэтому у каждого пенсионера она индивидуальна, но в среднем по стране пенсия достигнет 21 000 рублей. Из них фиксированная часть составит 7717 рублей, а остальное — региональные и федеральные надбавки. Январская прибавка должна быть не менее 1000 рублей.

Всего, согласно проекту трехлетнего бюджета, средняя пенсия в 2023 году составит 22 174 рубля, в 2024 году — 23 390 рублей, а в 2025 году — 24 477 рублей. Самые низкие выплаты ждут пенсионеров Дагестана — 13 486 рублей, а самые высокие — жителей Чукотки — 29736 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, будет ли предновогодняя выплата пенсионерам. Напомним, как изменится график выплат пенсий в ноябре, а также рассказываем о сроках повышения пенсионных выплат.

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