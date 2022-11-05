Под Новосибирском 14-летний подросток умер в гостях у друга

Фото Сиб.фм

В Новосибирской области восьмиклассник умер в гостях у друга.

В Тогучине 14-летний ребенок пошёл в гости к другу и там умер. Что там произошло, доподлинно неизвестно. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на Следственный комитет по Новосибирской области.

Друг пытался откачать подростка. Для этого он выносил его на улицу, искал способы в интернете и только после этого позвонил в скорую помощь. К приезду врачей мальчик 2008 года рождения был мертв.

Следователи начали проверку. Они осмотрели место происшествия и устанавливают обстоятельства.

Также 5 ноября 2022 года умер депутат из Бердска Михаил Овсепян.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на рыбалке утонул мужчина, который запутался в сетях.