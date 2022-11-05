В Новосибирске на Локомотив-Арене закончился второй день полуфинала Кубка России по волейболу

Фото: ВК "Локомотив Новосибирск"

ВК «Локомотив» и «Динамо-ЛО» стали победителями второго дня полуфинала Кубка России в Новосибирске.

В субботу, 5 ноября, в Новосибирске на Локомотив-Арене прошел второй день полуфинала Кубка России по волейболу. Победителями матчей стали «Локомотив» и «Динамо-ЛО».

«Динамо-ЛО» из Соснового Бора сыграл с «Уралом» из Уфы со счётом 1:3 (20:25, 25:15, 23:25, 22:25).

«Локомотив» из Новосибирска обыграл клуб «Югра-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:22).

Напомним, 4 ноября «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 3:1 (23:25, 26:24, 25:22, 25:17), а матч «Динамо-ЛО» — «Югра-Самотлор» завершился в пользу клуба из Ленинградской области. 3:2 (25:18, 25:21, 22:25, 27:29, 15:8).

Последний день полуфинального этапа в Новосибирске — 6 ноября, воскресенье. Купить билеты на оба матча сразу можно на сайте Локомотив-Арены.

Расписание оставшихся игр

16:00 НСК (12:00 МСК) «Урал» (Уфа) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

19:00 НСК (15:00 МСК) «Локомотив» (Новосибирск) – «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор)

Финальные матчи пройдут в Новом Уренгое. Хозяин — клуб «Факел».