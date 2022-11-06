Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год

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В январе 2023 года пенсионеров ждет индексация ежемесячных выплат. В материале Сиб.фм рассказываем сколько получат пожилые граждане.

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов рассказал о запланированных расходах государства в будущем году. По словам Пудова, 27 октября 2022 года в Госдуме РФ был представлен плановый период 2023, 2024 и 2025 годов. Первая индексация затронет страховые пенсии. С 1 января 2023 года неработающие пенсионеры начнут получать примерно на 1000 рублей больше.

Как отметил заместитель министра труда, с 1 января размер пенсий увеличится на 4,8%. Общее увеличение за год составит уже 15%. Прогнозируемый уровень инфляции в 2022 году составил 12,4%. Другими словами, рост пенсий оказался выше, чем увеличение цен на товары в стране.

В свою очередь, пенсионный эксперт Сергей Власов заявил, что на перерасчет пенсии в новом году может рассчитывать каждый пенсионер, в этом могут помочь правозащитники.

«Речь идет о перерасчете пенсии в том случае, если она была назначена пенсионерам в неправильном размере», – говорит он.

Как уточнил Власов, недавно житель Томской области обратился в Центр защиты прав граждан. При сравнении данных, полученных в ПФР, с трудовой книжкой выяснилось, что гражданин несколько лет работал в условиях Крайнего Севера, однако это было учтено лишь как работа на обычной территории. После запроса в ПФР пенсионеру назначили перерасчет и единоразовую выплату. Мужчина получил 60 733 рубля, добавил эксперт.

Отметим, что средний размер страховых пенсий по старости в 2023 году в России достигнет до 22 000 рублей, социальных – до 13 000 рублей. Это самые большие суммы за все предыдущие годы.

В будущем году на страховые пенсии будет потрачено порядка 9 триллионов рублей. На государственные и социальные пенсионные начисления планируется потратить еще 777 миллиардов рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в ноябре изменится график выплаты пенсий. Напомним, что эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам, а также стало известно, как рассчитать будущую пенсию уже сейчас.

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