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10 ноября над Новосибирском пройдет магнитная буря

Фото 10 ноября над Новосибирском пройдет магнитная буря
Фото 10 ноября над Новосибирском пройдет магнитная буря

Фото: pixabay.com

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили новосибирцев о магнитной буре, которая пройдет 10 ноября.

10 ноября в Новосибирске начнется магнитная буря, о чем предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Геомагнитное поле будет возмущенным еще 11 и 12 ноября.

Ожидается, что буря будет слабой — уровня G1, однако все равно может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. У них могут возникнуть головные боли.

Напомним, прошлая магнитная буря завершилась 2 ноября. Ранее Сиб.фм опубликовал фото последнего солнечного затмения в уходящем году.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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