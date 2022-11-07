10 ноября над Новосибирском пройдет магнитная буря

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Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупредили новосибирцев о магнитной буре, которая пройдет 10 ноября.

10 ноября в Новосибирске начнется магнитная буря, о чем предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Геомагнитное поле будет возмущенным еще 11 и 12 ноября.

Ожидается, что буря будет слабой — уровня G1, однако все равно может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. У них могут возникнуть головные боли.

Напомним, прошлая магнитная буря завершилась 2 ноября. Ранее Сиб.фм опубликовал фото последнего солнечного затмения в уходящем году.