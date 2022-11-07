Боевой самолет Су-24 собрали в музее Купино Новосибирской области

Фото: музейно-мемориальный комплекс Купино

В музейно-мемориальном комплексе Купино Новосибирской области собрали боевой самолет Су-24, участвовавший в операции в Сирии.

Боевой самолёт Су-24 собрали на территории музейно-мемориального комплекса Купино Новосибирской области. В регион экспонат доставили из Ржева в демонтированном виде, а после сборки отмывали под высоким давлением.

В реализации проекта участвовали глава Купинского района Владимир Шубников, директор Купинского музейно-мемориального комплекса Денис Канахин и депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнaтов.

В мемориальном комплексе Купино хранятся экспонаты времен Великой Отечественной войны и других конфликтов, собрано множество видов вооружения, в том числе современного. В центре комплекса расположена открытая большая площадка, где и установлен самолет.

По словам директора Купинского музейно-мемориального комплекса Дениса Канахина, на данный момент подготавливается историческая справка об этом конкретном самолете, однако уже известно, что у него было более 160 боевых вылетов (об этом можно судить по 16 звездочкам на крыле) и часть из них — во время операции России на территории Сирии.

Ранее Сиб.фм сообщал о приземлении «самолета судного дня» Ил-80 в аэропорту Толмачево.