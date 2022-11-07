«Кулак победы», «Грязный Наз» и средний палец Мартемьянова: обозреватель Дмитрий Ерыкалов объяснил неприличные жесты тренеров КХЛ

Фото пресс-службы ХК "Сибирь"

Хоккейный обозреватель из Новосибирска Дмитрий Ерыкалов объяснил на примере Андрея Мартемьянова, как часто и за что выписывают штрафы тренерам КХЛ.

3 ноября на хоккейном матче «Сибири» с «Авангардом» тренер команды из Новосибирска Андрей Мартемьянов показал средний палец после удаления игрока в овертайме. Возможно, из-за этого удаления «Сибирь» проиграла со счётом 2:3. Наставнику назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Журналист Сиб.фм попросил прокомментировать эту ситуацию хоккейного обозревателя Sport24 Дмитрия Ерыкалова.

«Это был жест Риду Буше»

«Насколько я понимаю, это не был жест судье, который дал удаление в овертайме, которое «Авангард» реализовал и добыл победу в сибирском дерби. Скорее всего, жест был направлен в отношении Рида Буше, американского нападающего «Авангарда», который, по мнению многих болельщиков и по мнению Мартемьянова, как я понимаю, симулировал. Он артистично показал, что был удар по лицу клюшкой, но потом представители судейского корпуса КХЛ признали, что это было случайное попадание, и Буше сам подбил клюшку, и, соответственно этого удаления не было бы», — прокомментировал жест хоккейный обозреватель Sport24 Дмитрий Ерыкалов специально для Сиб.фм.

Действительно, после матча в программе «Судейская» на КХЛ ТВ председатель департамента судейства КХЛ Алексей Горский объяснил, что игроку «Сибири» по правилам хоккея не полагалось удаление, а крайний нападающий омского «Авангарда» Рид Буш направил движение клюшки Антона Шенфельда. Кроме того, на повторе можно увидеть, что клюшка прилетела не в лицо, а в шлем.

«Дворовый хулиган» Грязного Наза

«Чаще всего [жесты] направлены самим арбитрам. Хотя довольно давно Андрей Назаров, будучи тренером «Барыса» во Владивостоке, показывал достаточно агрессивные жесты в сторону ВИП-ложи Фетисов Арены и самого Вячеслава Фетисова. Это был заочный конфликт. Назаров думал, что Фетисов влияет на судей», — отмечает Дмитрий Ерыкалов.

Кроме неприличных жестов Фетисову Назаров нападал с клюшкой на болельщиков, бросал в игроков бутылки и заслужил прозвище Грязный Наз. При нём омский «Авангард» получил репутацию «дворового хулигана» КХЛ.

Штрафы тренерам — относительно редкое, но регулярное событие. Так, в сезоне КХЛ 2022-2023 до жеста наставника «Сибири» тренеров уже штрафовали трижды, и все три раза — за жесты и высказывания после матчей.

«Два раза штраф получал Андрей Разин, и после второго штрафа получил дисквалификацию, но у него это были не во время матча жесты, а после матча высказывания с пылу, с жару. Другой случай — Роман Ротенберг, главный тренер и вице-президент СКА».

«После дерби с ЦСКА он показал жест, который он сам назвал «кулаком победы», но это был кулак, перекинутый через локоть — все всё понимают», — вспоминает Дмитрий Ерыкалов.

«Это пушка!»

Тренера «Сибири» поддержали и болельщики клуба, но в менее корректной форме.

«Буше такая актриса, сам себе клюшку подбил и через 2 секунды умер!»

«Второе продажное сибирское дерби. Удаления не было»

«Не страшно ребята, одно очко тоже хорошо 👍Главное не расслабляться 🔥Сибирь лучшие) 4 место на восточной конференции это пушка !🙌🏽», — написали комментаторы в группе "ХК "Сибирь" в "ВК" (орфография и пунктуация авторов сохранены, — ред)

Впрочем, прояснённые обстоятельства и поддержка болельщиков не отменили проигранный матч «Сибири» и штраф 300 тысяч рублей Мартемьянову — даже если гнев оказался праведным. Штраф полагается даже не за критику судейских решений, а за их оценку.