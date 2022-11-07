В Новосибирске 200 сиделок пройдут курсы помощи от Красного Креста

Фото: Freepik/ Cecilie_Arcurs
В Новосибирской области работают около трёх тысяч сиделок, оказывающих помощь на дому.
В Новосибирской области около двухсот сиделок пройдут курсы по повышению квалификации от регионального отделения «Российского красного креста». Бесплатные обучающие курсы организовано Министерством труда и социального развития Новосибирской области.
Люди, работающие сиделками, и оказывающие помощь на дому, смогут научиться делать массаж, измерять давление, определять первые признаки пневмонии и пролежней, получат иные навыки по уходу за лежащими больными.
В министерстве отметили, что курсы повышения квалификации проходят также в рамках национального проекта «Демография». На эти цели выделили 276 млн рублей, программа действует до 2023 года включительно.
На сегодняшний день в Новосибирской области около трёх тысяч специалистов социальной сферы оказывают помощь нуждающимся на дому.
Напомним, ранее в Новосибирске инвалиды пожаловались на недоступную парковку в аэропорту Толмачево.
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