Из-за ДТП на площади Труда и Димитровском мосту образовалась пробка длиной в 4 километра

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Из-за ДТП на Димитровском мосту образовалась пробка длиной в 4 километра.

Утром во вторник, 8 ноября, на Димитровском мосту, площади Труда и около площади Энергетиков произошли три ДТП. Из-за этого в сторону левого берега образовалась пробка длиной в несколько километров по данным 2GIS Новосибирск.

На момент публикации движение затруднено на Димитровском мосту, проезде Энергетиков, улице Станционной от площади Энергетиков до Бетонного переезда, а также все подъезды к площади Труда. При этом в среднем по городу сервис оценивает пробки в 6 баллов из 10, а движение в центре правобережной части города не затруднено.

Пробка начала собираться в 7:30 — тогда произошла авария в левом ряду моста.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ДТП с горящим бензовозом под Новосибирском погибла женщина.

Также значительные пробки в городе образовались в день открытия стелы на площади Калинина.