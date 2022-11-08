Из-за ДТП на площади Труда и Димитровском мосту образовалась пробка длиной в 4 километра

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Из-за ДТП на Димитровском мосту образовалась пробка длиной в 4 километра.
Утром во вторник, 8 ноября, на Димитровском мосту, площади Труда и около площади Энергетиков произошли три ДТП. Из-за этого в сторону левого берега образовалась пробка длиной в несколько километров по данным 2GIS Новосибирск.
На момент публикации движение затруднено на Димитровском мосту, проезде Энергетиков, улице Станционной от площади Энергетиков до Бетонного переезда, а также все подъезды к площади Труда. При этом в среднем по городу сервис оценивает пробки в 6 баллов из 10, а движение в центре правобережной части города не затруднено.
Пробка начала собираться в 7:30 — тогда произошла авария в левом ряду моста.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в ДТП с горящим бензовозом под Новосибирском погибла женщина.
Также значительные пробки в городе образовались в день открытия стелы на площади Калинина.
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