Для детей как для детей: как прошла премьера спектакля Полины Кардымон в «Первом театре»

Фото предоставлены «Первым театром»

НГТИ уже много лет выпускает режиссеров, и выпустил уже, небольшой режиссерский отряд («небольшой отряд» в переводе с итальянского – труппа). Несмотря на все трудности с поиском площадок для постановки дипломных спектаклей (театры Новосибирска почему-то не очень охотно откликаются на просьбы выпускников), режиссеры в городе появились, а некоторые из них стали педагогами в театральном институте (так и было задумано).

Полина Кардымон училась у Алексея Крикливого, она ставит в государственных театрах («Глобус» и «Первый театр») и в частном театре «Лаборатория современного искусства», работает в других театральных проектах. Творческий поиск Полины направлен от театральной середины, театра жизнеподобия, в сторону новых форм и театрального абсурда разной степени тяжести.

Спектакль Полины Кардымон и драматурга Егора Зайцева в «Первом театре» может быть осмыслен в двух плоскостях: в контексте творчества Полины, как для детей, так и для взрослых (и для взрослых как для детей) и в контексте детской афиши «Первого театра».

Полина Кардымон уже выпустила в марте 2022 года абсурдистически-детский спектакль «Великан Бобов» 6+ в Новосибирском театре «Глобус» в соавторстве с Егором Зайцевым, так что можно предположить, что приглашение в «Первый театр» связано с удачным опытом в «Глобусе», а может быть это и не так. В «Глобусе» Полина работала с компанией артистов, которых воспитывал и выпускал Илья Паньков, в «Первом театре» радости совместного сочинительства Полина разделяла с воспитанниками Павла Южакова — в «Первом театре» основу труппы составляют именно его ученики.

С радостью отметим хороший текст Егора Зайцева, переписанный и приписанный к известной сказке Генриха Сапгира, и не вызывающий никаких вопросов, наоборот, органично перемешавшийся с первоисточником качественного сапгировского абсурда. Игра со словами, перестановки букв, забавные ошибки и оговорки – вся эта стихия веселой языковой неразберихи очень радует детей, и они охотно включаются в языковые игры с актерами. Вот цитата из самого начала пьесы:

«Уважаемые дети и их взрослые! Сейчас вы прослушаете, а если не будете закрывать глаза, то просмотрите, и я очень надеюсь, что не прошляпите — это что шляпа?! Все шляпы нужно сдать в гардероб! Да-да. Идите и сдайте. И возвращайтесь. Чтобы уже к этому не возвращаться. Так вот — не прошляпьте, пожалуйста! Что? Что-что! Пир. Пир-Сапгир! Детский хор. Ор. Хор-ор. Хоррррор. И притом детский. Всем спасибо за повнимание».

Здесь мы видим языковые игры на любой вкус. Перестановка слов в устоявшемся выражении «Дети и их взрослые» вместо привычного «мальчишки и девчонки, а также их родители», игра в ассоциации, актуализирующая внутреннюю форму слова «... не прошляпите – это что шляпа?!». Слова-чемоданы, в которые «упакованы» сразу два слова: «спасибо за повнимание» (понимание + внимание). Эксперименты с трансформацией слова через промежуточные остановки: «Детский хор. Ор. Хор-ор. Хоррррор. И притом детский». В итоге получился насыщенный, культурный, умный и в то же время озорной текст.

Визуально спектакль развивается в двух пространствах – закулисье и в докулисье, между которыми живет своей жизнью роскошный занавес из красного бархата, который открывается, закрывается, полуоткрывается, прикрывается, замирает в нерешительности, застревает, мешает артистам, помогает артистам, одним словом, — живет своей занавесовой разнообразной жизнью. Пол на сцене украшен геометрическим узором, в них угадывается если не шахматная доска, то поле для какой-то другой настольной (напольной) игры.

Фигурки людоеда и принцессы имеют пару двойников, причем людоед выглядит худым, недокормленным и нервным (на нем шапочка из фольги), а принцесса наглой, упитанной и живучей. Описывать перемещения людоеда из пространства перед задником в пространство за ним, пожалуй, не станем, это не поддается логике, хотя при желании все можно объяснить. Немного жаль, что, увлекшись языковыми играми, режиссер и драматург не захотели рассказать историю про принцессу и людоеда, как-то руки у них до этого не дошли. Зато ноги дошли до того, что на сцене появились гигантские ноги, женские и мужские, причем ясно, что это ноги родителей, мамы и папы, от которых персонажи спектакля прячутся под столом.

Учитывая особенности возраста, не было бы большим грехом повторить гениально исполненную Градским песню про принцессу и людоеда – дети любят, когда им читают то, что они помнят наизусть, и когда они слышат знакомые песенки, они тоже радуются.

Из-за потерявшейся где-то истории спектакль заметно буксует и теряет внимание детей где-то после 20 минут задорного игрового зачина. Потом, увы, ни мастерство артистов, ни визуальные чудеса уже не способны вернуть внимание маленьких зрителей Они устают, начинают сползать с кресел, шептаться с мамами (бабушками), снимать и ронять кроссовки, ронять номерки и шуршать фольгой от шоколадок.

К счастью, в репертуаре «первого театра» есть и вполне понятные, ясно изложенные, очень увлекательные истории про девочку Тоню Глиммердал (режиссер Ольга Обрезанова) и Гориллу, удочерившую сироту (режиссер Анна Морозова), — так что зритель, озадаченный абсурдом на сцене театра, может попытать счастья на более понятных спектаклях, где ему, правда, придется не только смеяться, но и плакать. Этого не избежать, но это, поверьте, хорошие слезы. Между прочим, Ольга Обрезанова и Анна Морозова тоже учились на режиссеров (режиссерок) в Новосибирске, так что новосибирская театральная школа приносит театрам города пользу не только в виде актерского пополнения, но и режиссеров, причем девушек среди них становится все больше: погода в Сибири порой бывает ужасная, но принцессы умеют оставаться прекрасными и, что гораздо важнее, очень талантливыми.

Текст: Яна Глембоцкая