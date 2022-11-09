Снежный покров в Новосибирске сформируется к декабрю

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Снег в Новосибирской области усилится уже с 11 ноября.

Несмотря на последний месяц осени, в Новосибирске до сих пор не сформировался снежный покров. В прошлые годы к 10 ноября снег уже лежал по всему городу и области. О причинах рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра редакции «АиФ-Новосибирск».

По словам специалистов, снежного покрова до сих пор нет из-за того, что фронтальные разделы циклона недостаточно увлажнены. Сильных осадков ожидать не стоит — об их дефиците свидетельствует погода начиная с лета 2022 года.

Усиление осадков ожидается в пятницу, 11 ноября. Пойдет снег, который к декабрю образует в области устойчивый снежный покров.

Ранее сервис Gismeteo сообщал, что в Новосибирской области снег ляжет не раньше 22 ноября — до этого времени сохранятся плюсовые температуры, а осадки будут редкими.

С 2016 по 2021 годы устойчивый снежный покров образовывался уже к 12 ноября.