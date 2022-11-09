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В Новосибирске следователь ходатайствовал об аресте адвоката Смышляева

Фото В Новосибирске следователь ходатайствовал об аресте адвоката Смышляева
Фото В Новосибирске следователь ходатайствовал об аресте адвоката Смышляева

Фото Сиб.фм

В Центральном суде Новосибирска следователь СКР ходатайствовал о заключении под стражу Дмитрия Смышляева.

9 ноября в Центральном районном суде Новосибирска в закрытом заседании следователь СКР ходатайствовал о заключении под сражу адвоката Дмитрия Смышляева. Об этом сообщается корреспондент Сиб.фм с места событий.

Мера пресечения избирается в связи с новыми обстоятельствами.

По версии следствия, адвокат оказывал давление на свидетеля. Между тем, сам фигурант считает, что "следователь хочет скрыть свои ошибки".

Адвокат Смышляева настаивает на освобождении коллеги. "Мы настаиваем на подписке о невыезде или домашнем аресте. Моему подзащитному необходимо сложное лекарственное лечение. Скрыться он не сможет даже физически", — сказал адвокат Станислав Золотарёв.

Коновой увёл с трудом передвигающегося Дмитрия Смышляева с четвертого этажа на первый. Как заявляет мужчина, каждое движение причиняет ему невыносимую боль.

Судья удалилась в совещательную комнату.

Как ранее писал Сиб.фм, накануне следователи задержали адвоката Дмитрия Смышляева, который, предположительно, открыл стрельбу в центре Новосибирска, пытаясь выехать со двора и опаздывая на судебный процесс.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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