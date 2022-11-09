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В Новосибирске установили цифровую ёлку в парке у нового ЛДС

Фото В Новосибирске установили цифровую ёлку в парке у нового ЛДС
Фото В Новосибирске установили цифровую ёлку в парке у нового ЛДС

Фото: nsknews.info

В Новосибирске продолжают украшать территорию ЛДС к Новому году.

В Новосибирске в парке на территории строящегося ЛДС установили цифровую новогоднюю ёлку. Фотографии опубликовало издание «Новосибирские новости».

Фото В Новосибирске установили цифровую ёлку в парке у нового ЛДС 2

Кроме того, на площади в форме снежинки в ближайшее время появится инсталляция с эффектом северного сияния.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале поделилась новостью о начале подготовки к Новому году в парке «Арена», расположенном рядом с новым ледовым дворцом спорта в городе.

На опубликованных снимках виден сферический павильон, украшенный гирляндами. Также в парке установили буквы #НСК2023. Кроме того, в данный момент рассматривают возможность залить каток возле ледовой арены. Украшения также монтируются в Первомайском сквере, в Театральном сквере и на Михайловской набережной.

Напомним, программу празднования Нового года 2023 представили 27 октября, церемония открытия новогодних праздников состоится 25 декабря.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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