В Новосибирске установили цифровую ёлку в парке у нового ЛДС

Фото: nsknews.info

В Новосибирске продолжают украшать территорию ЛДС к Новому году.

В Новосибирске в парке на территории строящегося ЛДС установили цифровую новогоднюю ёлку. Фотографии опубликовало издание «Новосибирские новости».

Кроме того, на площади в форме снежинки в ближайшее время появится инсталляция с эффектом северного сияния.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем Telegram-канале поделилась новостью о начале подготовки к Новому году в парке «Арена», расположенном рядом с новым ледовым дворцом спорта в городе.

На опубликованных снимках виден сферический павильон, украшенный гирляндами. Также в парке установили буквы #НСК2023. Кроме того, в данный момент рассматривают возможность залить каток возле ледовой арены. Украшения также монтируются в Первомайском сквере, в Театральном сквере и на Михайловской набережной.

Напомним, программу празднования Нового года 2023 представили 27 октября, церемония открытия новогодних праздников состоится 25 декабря.