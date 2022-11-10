Давно бы так: пенсионерам сообщили о существенной прибавке с 1 января 2023

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В начале 2023 года пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 1000 рублей, однако даже на такую прибавку могут рассчитывать не все. В материале Сиб.фм рассказываем об индексации и о категории пенсионеров, которые получат прибавку.

Что говорят в Минфине о предстоящей индексации?

Недавно глава Министерства Силуанов выступил с очередным заявлением на тему индексации пенсий в 2023 году. В первую очередь речь шла о страховых пенсиях, которые уже традиционно будут увеличены с 1 январе. Размер повышения определен заранее. Пенсионные выплаты увеличат на 4,8 %.

По словам Силуанова, в результате индексации пенсии российских пенсионеров увеличатся на 1000 рублей. Министр сообщил, что высокая инфляция в стране не помешает правительству исполнить свои обязательства перед пожилыми гражданами.

Эксперт заявил, что выплату в будущем году получат 30 млн. пенсионеров России.

Что ожидать работающим пенсионерам?

Работающие пенсионеры не получают надбавок уже 7 лет. За это время незанятым увеличили государственные пособия примерно на 40%. Это показывает разницу в уровне поддержки.

Средние пенсии по заявлениям ПФР – на уровне 20-22 тысяч рублей. У работающих – 14 тысяч рублей. В среднем, с зарплатой, те же сотрудники ПФР насчитали средний размер дохода в 60 000 рублей.

Перерасчета тоже не планируется. Формулы останутся на том же уровне. Единственное стандартное изменение – надбавки, но не более трех коэффициентов. Это 300 рублей на человека.

Индексация пенсий неработающим пенсионерам

Размер пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют на 2,6% выше инфляции, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учётом произведённой индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», — сказал он.

График повышения пенсий в 2023 году

Изменения для пенсионеров и получателей социальных выплат от ПФР будут происходить по следующей схеме:

С 1 января 2023 года состоится повышение страховых пенсий неработающим пенсионерам. Выплаты увеличат за счет индексации стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной части пенсии. Помимо этого, будет произведена корректировка размеров социальной доплаты к пенсиям за счет установления в регионах новых значений прожиточного минимума для пенсионеров.





С 1 февраля 2023 года произведут индексацию социальных выплат ПФР. Увеличатся ЕДВ для федеральных льготников, пособие на погребение пенсионера, а также денежный эквивалент набора соцуслуг.





С 1 апреля 2023 года пройдет плановое повышение социального и государственного обеспечения. Кроме того, будут пересчитаны размеры социальных надбавок военным пенсионерам — за иждивенцев, как достигшим возраста 80 лет, как ветеранам боевых действий и по другим основаниям.





С 1 августа 2023 года пересчитают страховые пенсии работающим пенсионерам. Надбавка будет назначена за счет учета пенсионных коэффициентов, заработанных за предшествующий год.





С 1 октября 2023 года повысят пенсии военным пенсионерам, в том числе приравненным к ним категориям — пенсионерам ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС и другим ведомств. Выплаты увеличатся за счет индексации денежного довольствия в соответствии с прогнозной инфляцией.

Индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам

Повышение страховой пенсии неработающим пенсионерам произведут с 1 января 2023 года. Осуществлено оно будет за счет корректировки значений основных параметров, с помощью которых происходит начисление страховой пенсии:

С 1 января 2023 года стоимость пенсионного коэффициента увеличится с 118,10 до 123,77 руб.

Величина фиксированной выплаты к пенсии по старости увеличится с 7220,74 до 7567,34 руб.

Оба этих параметра вырастут на 4,8%. Соответственно, и индексация пенсии с 1 января 2023 года тоже составит 4,8% для неработающих пенсионеров.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в ноябре изменится график выплаты пенсий. Напомним, что эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам, а также стало известно, как рассчитать будущую пенсию уже сейчас.

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