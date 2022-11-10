Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

Оборонные предприятия Новосибирска ищут 870 сотрудников на зарплаты до 120 тысяч рублей

Фото Оборонные предприятия Новосибирска ищут 870 сотрудников на зарплаты до 120 тысяч рублей
Фото Оборонные предприятия Новосибирска ищут 870 сотрудников на зарплаты до 120 тысяч рублей

В Новосибирской области 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса сообщили о наличии 870 вакансий с зарплатой до 120 тысяч рублей.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области заявили о потребности в работниках на фоне роста объемов производства. В настоящее время на 19 предприятий требуется почти 900 сотрудников. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

По данным ведомства, вакансии предполагают зарплаты разного уровня. Сотрудникам готовы платить от 45 до 120 тысяч рублей в месяц.

В списке наиболее востребованных специальностей — инженеры, токари, слесари механосборочных работ, монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры.

Как уточнили в правительстве Новосибирской области, власти региона совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки занимаемся переподготовкой кадров по востребованным компетенциям.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирская компания начала производство мобильных бань для нужд военнослужащих в зоне СВО.

Напомним, ранее сервис SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в ноябре 2022 года в Новосибирске — это «Менеджер по продаже зарплатных проектов», «Начальник строительства» и «Региональный менеджер по продаже спецтехники»: этим специалистам платят от 100 тысяч рублей в месяц.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

78895
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43388
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16626
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15888
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
15799
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
14741
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13558
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022