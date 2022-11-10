Оборонные предприятия Новосибирска ищут 870 сотрудников на зарплаты до 120 тысяч рублей

В Новосибирской области 19 предприятий оборонно-промышленного комплекса сообщили о наличии 870 вакансий с зарплатой до 120 тысяч рублей.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области заявили о потребности в работниках на фоне роста объемов производства. В настоящее время на 19 предприятий требуется почти 900 сотрудников. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

По данным ведомства, вакансии предполагают зарплаты разного уровня. Сотрудникам готовы платить от 45 до 120 тысяч рублей в месяц.

В списке наиболее востребованных специальностей — инженеры, токари, слесари механосборочных работ, монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры.

Как уточнили в правительстве Новосибирской области, власти региона совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки занимаемся переподготовкой кадров по востребованным компетенциям.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирская компания начала производство мобильных бань для нужд военнослужащих в зоне СВО.

Напомним, ранее сервис SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в ноябре 2022 года в Новосибирске — это «Менеджер по продаже зарплатных проектов», «Начальник строительства» и «Региональный менеджер по продаже спецтехники»: этим специалистам платят от 100 тысяч рублей в месяц.