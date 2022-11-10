Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты

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Пожилые граждане с нетерпением ждут начала следующего года. Ведь с 1 января для них будет предусмотрена новая денежная прибавка.

Кому проиндексируют пенсии с 1 января?

Новая индексация в 2023 году затронет все страховые выплаты: пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца. Размер индексации в январе следующего года составит 4,8%. С учетом уже проведенной в июне 2022 года внеплановой индексации выплаты по итогам года станут больше почти на 15%

Однако, рассчитывать на увеличение выплаты смогут лишь неработающие пенсионеры. Средний размер прибавки составит 1000 рублей. Таким образом, средний размер пенсии с января на территории Российской Федерации превысит сумму 22 000 рублей. Это максимальный показатель за последние годы.

Кому повысили пенсию в ноябре?

С 1 ноября у некоторых категорий пенсионеров изменился размер выплат. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По словам эксперта, перерасчет коснулся пенсий работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом до 1 октября, на основании данных о страховых взносах работодателей.

Лебединская уточнила, что размер доплат зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от работодателей. Также она добавила, что размер выплат угольщиков и авиаторов в среднем составляет 4,7 тыс. и 21,2 тыс. рублей в месяц соответственно. Размер доплаты будет зависеть от количества перечисленных работодателе взносов.

Будет ли 13-я пенсия?

Как ранее стало известно, в Госдуму поступила инициатива о новой выплате пенсионерам в виде 13-й пенсии, и пожилые граждане с нетерпением ждут ее рассмотрения.

Авторами новой инициативы стали депутаты партии «Справедливая Россия — За правду». По словам главы партии Сергея Миронова, они рассчитывают на принятие Госдумой законопроекта, чтобы российские пенсионеры смогли получить денежную помощь уже к Новому году.

Данный законопроект предусматривает выплату дополнительной пенсии каждому пенсионеру в России, то есть это будет 13-я пенсия. Депутаты предлагают выплачивать деньги пенсионерам раз в год в декабре.

«Необходимо принять решительные меры для улучшения жизни пожилых людей. Старость должна перестать ассоциироваться с бедностью и лишениями», — заявили авторы инициативы.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» отметил, что 13-я пенсия приведет к восстановлению социальной справедливости, а также повысит уровень благополучия пожилых россиян.

Будет ли повышение пенсий работающим пенсионерам?

Власти уже утвердили бюджет на год вперед, не считая планового на 2024 и 2025 годы. Однако ни в одном из этих бюджетов нет графы об индексации пенсий работающим пенсионерам. Таким образом, ожидать изменения ситуации для трудящихся пожилых граждан не стоит.

Тем не менее, работающим пенсионерам ежегодно производится перерасчет пенсии в зависимости от трудового стажа. Сумма получается примерно та же, что и у неработающих пенсионеров при индексации. Кроме того, индексация пенсий работающих пенсионеров производится при увольнении.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в ноябре изменится график выплаты пенсий. Напомним, что эксперты назвали сроки повышения выплат пенсионерам, а также стало известно, как рассчитать будущую пенсию уже сейчас.

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