В ближайшие 3 дня в Новосибирске ожидается мокрый снег и 0 градусов

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирские синоптики обещают снегопады и 0 градусов в ближайшие три дня.

Синоптики прогнозируют мокрый снег и нулевые температуры в дневное время с 10 по 12 ноября.

Днем в четверг, 10 ноября, ожидается температура до +3 градусов, ветер с порывами до 14 м/с и мокрый снег. Ночью воздух остынет до -2 градусов.

В пятницу, 11 ноября, и субботу, 12 ноября, продолжит идти мокрый снег и сохранится порывистый ветер. Температуры будут варьироваться от 0 градусов до незначительных плюсовых.

Изменений в погоде в Новосибирске ожидают лишь на следующей неделе.

Ранее Сиб.фм сообщал, об установке цифровой елки в парке у нового ЛДС. Кроме того, появилась информация о датах зимних каникул в новосибирских школах.