В Новосибирске Mercedes-Benz сгорел на Бердском шоссе 10 ноября

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

Автомобиль Mercedes-Benz загорелся на Бердском шоссе в Новосибирске 10 ноября.

В четверг, 10 ноября, на Бердском шоссе в Новосибирске загорелся автомобиль Mercedes-Benz. Инцидент произошёл на улице Старое шоссе, 65/1. Об этом очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 15:33. К моменту прибытия пожарных автомобиль, расположенный на обочине, был полностью в огне. Возгорание удалось потушить к 15:41.

Водители иномарки не пострадал.

Из-за возгорания на Бердском шоссе образовалась пробка в 7 баллов. По данным сервиса "Яндек.Карты" проезд затруднен в крайнем правом ряду.