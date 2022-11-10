В Новосибирске пропавшая школьница сама вышла на связь и назвала поисковую операцию «цирком»

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Пятнадцатилетняя жительница Новосибирска была в розыске с конца октября, однако девочка сама решила выйти на связь.

В Новосибирске 15-летняя школьница, которую объявили пропавшей без вести ещё 28 октября, сама вышла на связь. Девочка написала комментарий под записью в одном из популярных городских сообществ — пост содержал информацию о её поиске.

«Месяц прошёл, они чё-то спохватились только сейчас, так еще и, скорее всего, школа. А вы знать не знаете, почему я не дома и что там происходит», — написала девочка (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Примечательно, что ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт Новосибирск» распространяли ориентировки с данными девочки в соцсетях. К поискам позже подключились полицейские.

Предполагается, что сейчас юной сибирячкой всё в порядке, так как девочка вышла на связь с родителями. Добровольцы не распространяют других подробностей случившегося.

Ранее Сиб.фм сообщал, что волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 15-летнюю Викторию С., пропавшую 28 октября 2022 года в Кировском районе Новосибирска. По информации руководительницы поискового отряда Олеси Яблонских, девушка отпрашивалась у родных пойти к подруге, о которой им ничего не известно, кроме имени, нет контактов ее родных и домашнего адреса. Виктория от подруги не вернулась.

Напомним, ранее в Новосибирске пропал 15-летний подросток.