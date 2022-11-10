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В Новосибирской области 10 ноября простятся с погибшей в ДТП с автобусом 7-летней девочкой

Фото В Новосибирской области 10 ноября простятся с погибшей в ДТП с автобусом 7-летней девочкой
Фото В Новосибирской области 10 ноября простятся с погибшей в ДТП с автобусом 7-летней девочкой

Фото: Сиб.фм, прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области 10 ноября состоятся похороны погибшей в ДТП с автобусом семилетней девочки.

В четверг, 10 ноября 2022 года, в селе Увальском Татарского района похоронят семилетнюю девочку, погибшую в перевернувшемся автобусе 8 ноября. Об этом Сиб.фм рассказала педагог на условиях анонимности.

8 ноября автобус ПАЗ с 14 пассажирами и водителем ехал по дороге Татарск—Козловка. На 11-м километре трассы автобус улетел в кювет и перевернулся. 7 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, а 7-летняя девочка скончалась от телесных повреждений на месте. Она находилась в салоне вместе со своей мамой, а 2 месяца назад

Водителя задержали в тот же день, ему вменяют «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Директор автотранспортного предприятия в вину водителя не верит. По его словам, автобус был новым и исправным, а большую роль сыграла дорога: сложный поворот и скользкое покрытие. За час до аварии автобуса на этом же участке дороги в кювет улетела ГАЗель: водитель также не справился с управлением. Директор АТП возьмёт на себя все расходы за похороны. Впрочем, следователи уже завели уголовное дело об оказании автоперевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

9 ноября в Увальской средней школе сделали мемориал в память о погибшей девочке. К нему несут игрушки и сладости.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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