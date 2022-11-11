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политика общество

Артемий Лебедев ошибочно похоронил экс-мэра Новосибирска Городецкого

Фото Артемий Лебедев ошибочно похоронил экс-мэра Новосибирска Городецкого
Фото Артемий Лебедев ошибочно похоронил экс-мэра Новосибирска Городецкого

Фото: страница Артемия Лебедева во "Вконтакте"

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев перепутал бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого с его умершим тезкой, который прежде руководил оружейным заводом.

Рассказывая о бывшем директоре оружейного завода Владимире Городецком в ролике на своем канале в YouTube блогер и дизайнер Артемий Лебедев перепутал фото умершего и его тезки — экс-мэра Новосибирска.

У мужчин совпадают имена и фамилии, но отличаются отчества. Фото в ролике блогера уже закрыто квадратом.

Помимо рассказа об экс-директоре оружейного завода, Лебедев поведал и о сыне умершего Денисе, якобы убежавшем за границу.

Ранее дизайнер хвалил проект парящей кровли в аэропорту Новосибирска, а также получал угрозу убийством от жителя Новосибирска.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Городецкий Владимир
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Артемий Лебедев
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