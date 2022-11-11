Артемий Лебедев ошибочно похоронил экс-мэра Новосибирска Городецкого

Фото: страница Артемия Лебедева во "Вконтакте"
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев перепутал бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого с его умершим тезкой, который прежде руководил оружейным заводом.
Рассказывая о бывшем директоре оружейного завода Владимире Городецком в ролике на своем канале в YouTube блогер и дизайнер Артемий Лебедев перепутал фото умершего и его тезки — экс-мэра Новосибирска.
У мужчин совпадают имена и фамилии, но отличаются отчества. Фото в ролике блогера уже закрыто квадратом.
Помимо рассказа об экс-директоре оружейного завода, Лебедев поведал и о сыне умершего Денисе, якобы убежавшем за границу.
Ранее дизайнер хвалил проект парящей кровли в аэропорту Новосибирска, а также получал угрозу убийством от жителя Новосибирска.
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